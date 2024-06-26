Еще один крымский мэр «посыпался» из-за мусора

Глава администрации Саки ушел в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне город проинспектировал глава Крыма Сергей Аксенов и раскритиковал его санитарное состояние.

«На улицах Гайнутдинова, Санаторной – навалы мусора и несанкционированная свалка. По словам жителей, управляющая организация устранилась от выполнения своих обязанностей. Еще одна свалка на улице Курортной, напротив городского управления труда и социальной защиты. Такое в курортном городе недопустимо, тем более в разгар сезона. В целом, считаю, что администрация не справляется с организацией уборки и вывоза мусора. В кратчайшие сроки ситуация должна быть исправлена», – заявил вчера Аксенов.

А сегодня сообщил об увольнении мэра:

«Провел встречу с главой администрации города Саки Александром Дмитриевичем Овдиенко. По итогам разговора Александр Дмитриевич принял решение об увольнении по собственному желанию».

Напомним, Овдиенко возглавлял Саки с января 2020 года. И за это время ему несколько раз предъявлялись серьезные претензии – например, срыв сроков реализации национальных проектов, нарушение антиковидных запретов, а также срыв государственных и муниципальных контрактов. Но оставить мэрское кресло ему пришлось из-за мусора.

Саки, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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