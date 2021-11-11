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Четверг, 11 ноября 2021, 15:45 мск

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Глава Крыма сделал «последнее китайское» предупреждение

Глава Крыма Сергей Аксенов сделал «последнее китайское» предупреждение главе администрации города Саки Александру Овдиенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Аксенов отметил, что город существенно отстает от сроков реализации программ в рамках национальных проектов. ВСсе кассовые обязательства должны быть выполнены до конца текущего года, подчеркнул глава РК и обратился к Овдиенко: «Для вас неосвоение средств означает увольнение».

Критике подверглись и вице-мэры Симферополя – в первую очередь, из-за срыва благоустройства дворов: «Вы что, строите тут космодром? Если ежедневно велась работа, то что, подрядчики не вникают в детали? – возмутился Аксенов. – «Завтра под камеру мне доложить, кто из заместителей выезжал на объекты и пустил на самотек».

Симферополь, Олег Яковенко

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