Глава Крыма обнаружил на полуострове сепаратистов и диверсантов

Глава Крыма Сергей Аксенов обнаружил на территории республики сепаратистов и диверсантов, работающих в тылу. Так он назвал предпринимателей, нарушающих антиковдиные запреты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из самых сложных ситуаций отмечается в Судаке: число нарушителей режима работы только растет. Так, на минувшей неделе после 23 часов работали 8 ночных клубов и множество кафе.

«Ситуация вышла из-под контроля», – признал глава администрации Судака Игорь Степиков. Любопытно, что претензии к Судаку звучат еженедельно, но градоначальник только сейчас провел совещание с прокуратурой и начал готовить документы на нарушителей для передачи в суд.

Не может справиться со своими нарушителями и администрация Саки. Глава Александр Овдиенко заявил, что база «Прибой», на территории которого по ночам работает аж 6 кафе, – это другое государство, которое не реагирует на запреты.

«Со всеми сепаратистами мы разберемся быстро, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Мы создадим рабочие группы с правоохранительными органами и приедем к каждому».

Еще одна «горячая точка» – село Песчаное Бахчисарайского района, где не только владельцы кафе нарушают распоряжения главы РК, но и глава поселения: благодаря ее действиям число нарушителей за неделю выросло более чем в 3 раза. Самоуправство будет стоить административной даме работы.

Что же касается владельцев кафе, ресторанов и заведений общепита, не соблюдающих запреты, глава РК назвал их «диверсантами, работающими в тылу» и в очередной раз пригрозил им закрытием. Соответствующее поручение дано министру экономического развития республики Дмитрию Шеряко.

«Дмитрий Иванович, вам нужно проконтролировать сегодня ситуацию по подаче исковых заявлений на закрытие на 90 дней всех этих предприятий. Мало того, что они дисциплину разлагают, они порядочным предпринимателям показывают, что можно на все плевать, – заявил Аксенов. – Установить учредителей с прокуратурой совместно, внести в черный список эти предприятия, никаких продлений договоров аренды, разрешений на торговлю, оказаний помощи министерством экономического развития. Любые выплаты, связанные с мерами поддержками предпринимателей по ковиду и так далее – исключить, как злостных нарушителей».

Правда, подобными мерами глава Крыма грозит уже более месяца, и уже очевидно, что нарушителей кара не очень беспокоит. По всей видимости, они надеются, что бюрократические процедуры, по крымской традиции, растянутся до конца сезона, а там можно будет и закрыться.

Симферополь, Олег Яковенко

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