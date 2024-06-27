Глава Крыма пригрозил увольнением главе Керчи

Глава Керчи Святослав Брусаков получил очередное предупреждение и угрозу увольнения. Причина – банальный мусор и нежелание общаться с горожанами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне город посетил глава РК Сергей Аксенов, который остался крайне недоволен состоянием «восточных ворот» полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма отметил, что в ходе кронирования деревьев вдоль линий электропередачи обрезанные ветки никто не вывозит, рядом с ними образуются навалы мусора, подбордюрные полосы забиты грязью.

««Нужно усилить работу коммунальных служб в этом направлении. Санитарная очистка и уборка выполняются некачественно. Большой вопрос также к озеленению парка культуры и отдыха, набережной. Это центр города, точка притяжения для жителей и туристов, а качество газонов оставляет желать лучшего», – заявил глава Крыма, потребовав привести газоны в порядок и организовать их полив.

Раскритиковали городские власти и за состояние образовательных учреждений. Так, на территории школы №2 разрушен забор, открыты канализационные люки. В самой школы необходимо заменить полы, отремонтировать санузлы.

Не понравилось инспектирующим и качество содержания придомовых территорий.

«Ввиду плохой организации санитарной очистки и уборки, слабого контакта с жителями делаю предупреждение главе администрации Святославу Анатольевичу Брусакову. Считаю, также необходимо объявить выговор заместителю главы администрации Игорю Владимировичу Крутькову. В случае невыполнения до 15 июля всех поручений, данных по итогам поездки, будут приняты кадровые решения», – пригрозил глава РК.

Напомним, что глава Керчи и его зам уже получали выговор за плохую работу коммунальных служб в апреле текущего года.

Керчь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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