В Ялте взорвался пункт проката электросамокатов

В Ялте произошел пожар в магазине по продаже и прокату электросамокатов. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму.

Инцидент произошел на Приморском пляже Ялты. «В 09:57 поступило сообщение о задымлении в одноэтажном здании по адресу: Ялта, ул. Ленина. Направлены два пожарно-спасательных автомобиля», – говорится в сообщении.

Пожар удалось быстро потушить. Никто не пострадал.

Причины произошедшего устанавливаются. Предположительно, взорвался один из аккумуляторов электросамоката.

Ялта, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube