российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 9 июля 2025, 12:13 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Ялте взорвался пункт проката электросамокатов

В Ялте произошел пожар в магазине по продаже и прокату электросамокатов. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму.

Инцидент произошел на Приморском пляже Ялты. «В 09:57 поступило сообщение о задымлении в одноэтажном здании по адресу: Ялта, ул. Ленина. Направлены два пожарно-спасательных автомобиля», – говорится в сообщении.

Пожар удалось быстро потушить. Никто не пострадал.

Причины произошедшего устанавливаются. Предположительно, взорвался один из аккумуляторов электросамоката.

Ялта, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Крым+Севастополь

В Крыму поймали почти 500 нарушителей противопожарного режима / Жителя Керчи арестовали за передачу украинской разведке данных о ПВО в Крыму / Жительница Крыма пыталась получить выплату за погибшего на СВО бывшего мужа / В Крыму автомобиль сбил двух подростков на скутере / Житель Крыма зарезал маму и бабушку и две недели скрывался от следствия / В Крыму задержали двух женщин за работу на спецслужбы Украины / В Крыму мужчина угрожал продавцу гранатой и требовал алкоголь / В Крыму ввели режим ЧС из-за гибели части урожая

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Крым+Севастополь,