Зато с Крымом! Прибалты выпустили современную карту России в границах 16 века

В Латвии для школьников выпустили в продажу диковинный атлас, в котором пределы российского государства ограничены уральским хребтом на востоке и донскими и калмыцкими степями – на юге.

Вместе с тем, вопреки позиции властей Латвии, Крым на карте обозначен как часть территории России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», антироссийски настроенные граждане латышской национальности обрушили шквал претензий на официальные органы прибалтийского государства. Многочисленные жалобы были направлены, в том числе, в МИД Латвии.

Все они касались «незаконного», по их мнению, обозначения Крымского полуострова как части Российской Федерации.

«МИД Латвии, Эдгар Ринкевич, Министерство образования, можете объяснить?», – цитирует mixnews.lv некого Эдгараса Свиркисиса, с которым согласно подавляющее большинство националистов.

Однако никто в гневном раже не обратил внимания на отсутствие в том же атласе российских территорий – Сибири, Кубани и Северного Кавказа.

Фото с сайта mixnews.lv

Между тем, латышские националисты называют магазины, в которых продаётся данный атлас, – «русскими».

«Эти русские книжные магазины, так же как и все российские телеканалы, никто не может «тронуть», – возмущается один из латышей.

Каким издательством выпущен данный атлас и кто является учредителем издательства, в публикации не сообщается.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.01.19

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