За полгода украинские бизнесмены и политики потеряли 25 объектов в Крыму

За первые шесть месяцев 2025 года в Крыму на торгах реализовано 25 национализированных объектов украинских предпринимателей и политиков. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.

Сумма поступлений в бюджет республики превысила 2,2 млрд рублей. Доходы от продажи национализированных активов «служат на благо Крыма и крымчан», отметил чиновник.

По словам Константинова, вырученные средства пойдут на развитие региона, поддержку бойцов спецоперации и их семей.

Ранее сообщалось, что государственный совет полуострова утвердил новый список имущества украинских бизнесменов и политиков, попадающего под национализацию. Речь идет о переходе в собственность государства порядка 720 объектов недвижимости и предприятий иностранных граждан.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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