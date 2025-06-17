Жителя Керчи арестовали за передачу украинской разведке данных о ПВО в Крыму

В Керчи жителя обвинили в работе на украинскую разведку. Мужчина передавал врагу данные о дислокации средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Установлено, что житель Керчи установил и поддерживал на конфиденциальной основе отношения сотрудничества с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины», – говорится в сообщении.

Злоумышленник производил фото- и видеосъемку рядом с военной частью, фиксировал местонахождение сил ПВО на территории Крыма. Полученные сведения он передавал куратору из украинской разведки, с которым поддерживал связь через мессенджер.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК России), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Керчь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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