OpenStreetMap решительно отделил Крым от Украины

Международный картографический проект OpenStreetMap принял решение больше не показывать Крым как часть украинского государства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в Data Working Group, одной из руководящих структур сервиса, заявили, что решение принято в связи с фактической принадлежностью Крыма России.

«Крым будет отмечаться частью России до тех пор, пока РФ продолжает осуществлять фактический контроль над территорией полуострова. Границы Крыма будут указываться как спорные. За исключением акватории Черного и Азовского морей, по которой не заявлен официальный спор», – подчёркивают в OpenStreetMap.

Отметим, что Крым на карте OSM наименован согласно российской конституции – как Республика Крым.

Ранее украинское подразделение сервиса взбунтовалось против центрального офиса.

«Позор @openstreetmap! Data Working Group поощряет войну против Украины и поддерживает вторжение России в Украину и аннексию Крыма. Русские картографы атакуют Украину в ОSМ!», – написали в Facebook украинские работники филиала, и добавили, что жалоба уже направлена в МИД Украины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.11.18

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