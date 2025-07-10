Спецслужбы задержали украинского агента в Крыму

Силовики задержали в Ялте украинского агента, который собирал сведения для совершения диверсии в День России. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Установлено, что злоумышленник оказывал содействие сотруднику сил специальных операций ВС Украины и по его указанию должен был подготовить дрон, снаряженный самодельным взрывным устройством, для совершения атаки по месту скопления сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню России», – говорится в сообщении.

В ходе обысков в доме подозреваемого нашли две бомбы осколочно-фугасного действия с пластичным взрывчатым веществом, а также два электродетонатора, исполнительное устройство, составные части FPV-дрона с пультом управления к нему и квадрокоптер. В смартфоне фигуранта была переписка с куратором с деталями подготовки теракта.

Кроме того, мужчина призывал в соцсетях к «насильственным действиям в отношении российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и по национальному признаку».

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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