Жительница Крыма пыталась получить выплату за погибшего на СВО бывшего мужа

В Крыму женщина пыталась получить выплату за погибшего на СВО бывшего мужа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Жительница Саки предоставила в военный комиссариат подложные документы, якобы дающие право на получение единовременной выплаты в связи со смертью мужа, проходившего службу в качестве военнослужащего в ходе специальной военной операции. При этом она скрыла тот факт, что супруги развелись.

«Действуя таким образом, она предоставила заведомо ложные сведения, что могло повлечь причинение ущерба федеральному бюджету в особо крупном размере», – говорится в сообщении.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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