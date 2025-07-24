В Севастополе задержали мужчину за призывы к авиаударам по Крымскому мосту

В Севастополе задержали бизнесмена, который призывал к террористической деятельности. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«Под постом об объявлении воздушной тревоги в Крыму 48-летний местный житель оставил комментарии, в которых призывал к авиаударам по Крымскому мосту», – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, мужчина создал несколько аккаунтов в мессенджере. Через них он публично оправдывал удары по Крымскому мосту и атаки беспилотников по инфраструктурным объектам Москвы.

Полицейские задержали подозреваемого при силовой поддержке бойцов СОБР «Сокол» и содействии сотрудников Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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