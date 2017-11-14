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  2. 14 Ноябрь 2017

Украинец пойдет под суд за то, что не утонул у берегов Крыма

Украинец пойдет под суд за то, что не утонул у берегов Крыма

Житель Херсонской области отправится под суд за «незаконное пересечение государственной границы Украины».

Как сообщал «Новый День», летом этого года 19-летний молодой человек работал охранником на одном из украинских курортов. После смены он отправился ночевать на причал, расположившись на надувном батуте, а проснулся уже в открытом море.

Дрейфовать молодому человеку пришлось три дня. За это время он получил тепловой удар и обезвоживание организма. В Каркинитском заливе его подобрали сотрудники пограничного управления ФСБ России.

В «Незалежной» первоначально не хотели пускать своего гражданина домой, поэтому украинца пришлось доставить в Ростов-на-Дону. Только после посещения генконсульства Украины молодой человек смог вернуться на родину.

Между тем, на этом история горе-моряка не закончилась: летом иностранца осудили заочно по статье 204-2 КоАП Украины «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Однако после суд отменил решение из-за «незначительности» правонарушения.

Теперь путешественнику вновь придется предстать перед судом уже по части 1 статьи 204-1 КоАП Украины «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

За незапланированное посещение Крыма молодому человеку грозит 15 суток административного ареста или штраф.

Херсон, Анастасия Зук

Херсон. Другие новости 14.11.17

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