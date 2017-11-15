Российские пассажирские поезда пошли на юг в обход Украины

Российские пассажирские поезда с 15 ноября начали движение в обход Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», строительство железной дороги Журавка – Миллерово началось в 2014 году. Линия длиной 137 километров проходит по Воронежской и Ростовской областям, не заходя на территорию Украины. Двухпутная магистраль должна стать частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту максимальная скорость движения поездов: пассажирских – 140 километров в час с перспективой увеличения до 160 километров в час, грузовых – до 90 километров в час.

Первые грузовые поезда были пущены в сентябре. С сегодняшнего дня по магистрали будут ходить транзитные пассажирские поезда, следующие из Москвы и Санкт-Петербурга в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и в обратно.

В перспективе в обход Украины будут ходить все поезда южного направления. Отметим, что в начале сентября пустил свои поезда в обход Украины и Китай: транзит в страны ЕС теперь осуществляется через Россию и Белоруссию. Благодаря новому маршруту Китай усилил безопасность перевозок и сократил срок доставки грузов примерно на 10 дней.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 15.11.17

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