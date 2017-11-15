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«Плотнее, товарищи, не задерживаем!» Крымским министрам прописали тесную близость с народом (ФОТО)

«Плотнее, товарищи, не задерживаем!» Крымским министрам прописали тесную близость с народом (ФОТО)

Крымские министры и вице-премьеры, выполняя поручение главы РК Сергея Аксенова, прокатились в общественном транспорте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 8 ноября в Феодосии, во время выездного приема граждан представителями Совмина, Аксенов порекомендовал всем своим заместителям и министрам добираться до мест приема в Симферополе на общественном транспорте: таким образом чиновники смогут узнать о проблемах волнующих людей гораздо больше, предположил премьер.

Сегодня чиновники выполнили поручение Аксенова и вместо привычных служебных автомобилей отправились на работу в маршрутках и троллейбусах. Узнали много нового.

К примеру, стоимость проезда в троллейбусе стала неожиданностью для министра экономического развития Андрея Мельникова: он был уверен, что цена билета – 13 рублей (в реальности – 14 рублей, прим. «НД»), из чего можно сделать вывод, что пользоваться общественным транспортом Мельникову приходится нечасто.

Вице-премьеру Владимиру Серову, курирующему в правительстве транспортные вопросы, симферопольцы сообщили, что главная беда – не качество общественного транспорта, а пробки. Руководителю аппарата Совмина Ларисе Опанасюк один из попутчиков в троллейбусе заявил, что его беспокоят исключительно семейные проблемы.

Вице-премьеру Крыма, министру внутренней политики, информации и связи Дмитрию Полонскому посчастливилось ехать в полупустом салоне. А вот заместителю главы правительства Юрию Гоцанюку не повезло: свободных мест в маршрутке не оказалось. Простояв всю дорогу, чиновник сразу же предложил продумать варианты приобретения более вместительного транспорта для города.

В целом, заместители главы Совмина во время поездки на маршрутках и троллейбусах проявляли большую активность в общении с жителями Симферополя, чем руководители министерств.

На некоторых чиновников в общественном транспорте внимания никто не обращал, а представители власти, в свою очередь, инициативу не проявляли.

Корреспонденты РИА «Новый День» составили компанию в маршрутках министру имущественных и земельных отношений Крыма Анне Анюхиной и министру труда и социальной защиты Елене Романовской. До места приема граждан на улице Залесская Анюхина добиралась от Центрального рынка.

Новый День: ''Плотнее, товарищи, не задерживаем!'' Крымским министрам прописали тесную близость с народом (ФОТО, ВИДЕО)

Министр рассказала, что сама она машину не водит, поэтому общественным транспортом приходится пользоваться довольно часто. Во время поездки никто из симферопольцев к ней не обратился, значительную часть пути министр провела в беседах по телефону, обсуждая рабочие дела.

На них никто не обращал внимания

Министра труда, севшую в автобус № 8 на улице Чехова, пассажиры тоже не узнавали и не «беспокоили» вопросами. Стоит отметить, что атмосфера в салоне не очень располагала к общению – было весьма тесно и душно. Встреча Романовской и специалистов министерства с гражданами состоялась в здании Департамента труда и социальной защиты населения Симферополя.

Между тем, симферопольцы сегодня отметили особую активность общественного транспорта на маршрутах и предложили перевести поездки министров в троллейбусах и автобусах в ежедневный режим.

РИА «Новый День» отправило ряд запросов в Совет министров Крыма, в том числе с просьбой пояснить – является ли эта инициатива разовым экспериментом или внедряется какая-то новая форма коммуникации власти с народом на постоянной основе.

В ответе, полученном из министерства внутренней политики, информации и связи Крыма подчеркивается, что выездные приемы граждан – теперь «постоянный формат работы крымской власти», «ноу-хау» в сфере регионального управления». В ведомстве напомнили, что подобные выездные приемы уже проводились в октябре – в Бахчисарайском, Джанкойском и Ленинском районах. Чиновники приняли около 1200 жителей в 61 сельском поселении Бахчисарая, Джанкоя и Щелкино. Помимо Феодосии, выездной прием в ноябре прошел также в Кировском районе.

«Хочу подчеркнуть: это не кампания, а системная работа. Мы проверяем, как выполняются поставленные задачи», – приводит Мининформ слова Сергея Аксенова в ответе на запрос РИА «Новый День».

В правительстве считают, что подобная практика позволит выявлять регионы, где местные чиновники равнодушно относятся к проблемам населения, при этом составляя позитивные отчеты о своей деятельности для Совмина. Именно из-за непрозрачности отчетности с мест власти Крыма и решили отказаться от совещаний с главами муниципалитетов в формате видеоконференций и «выйти в народ».

Глава Крыма считает, что выездные приемы также помогают определить регионы республики, нуждающиеся в более рациональном распределении финансовых ресурсов и оценить качество работы муниципальных служащих.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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