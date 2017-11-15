«Плотнее, товарищи, не задерживаем!» Крымским министрам прописали тесную близость с народом (ФОТО)

Крымские министры и вице-премьеры, выполняя поручение главы РК Сергея Аксенова, прокатились в общественном транспорте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 8 ноября в Феодосии, во время выездного приема граждан представителями Совмина, Аксенов порекомендовал всем своим заместителям и министрам добираться до мест приема в Симферополе на общественном транспорте: таким образом чиновники смогут узнать о проблемах волнующих людей гораздо больше, предположил премьер.

Сегодня чиновники выполнили поручение Аксенова и вместо привычных служебных автомобилей отправились на работу в маршрутках и троллейбусах. Узнали много нового.

К примеру, стоимость проезда в троллейбусе стала неожиданностью для министра экономического развития Андрея Мельникова: он был уверен, что цена билета – 13 рублей (в реальности – 14 рублей, прим. «НД»), из чего можно сделать вывод, что пользоваться общественным транспортом Мельникову приходится нечасто.

Вице-премьеру Владимиру Серову, курирующему в правительстве транспортные вопросы, симферопольцы сообщили, что главная беда – не качество общественного транспорта, а пробки. Руководителю аппарата Совмина Ларисе Опанасюк один из попутчиков в троллейбусе заявил, что его беспокоят исключительно семейные проблемы.

Вице-премьеру Крыма, министру внутренней политики, информации и связи Дмитрию Полонскому посчастливилось ехать в полупустом салоне. А вот заместителю главы правительства Юрию Гоцанюку не повезло: свободных мест в маршрутке не оказалось. Простояв всю дорогу, чиновник сразу же предложил продумать варианты приобретения более вместительного транспорта для города.

В целом, заместители главы Совмина во время поездки на маршрутках и троллейбусах проявляли большую активность в общении с жителями Симферополя, чем руководители министерств.

На некоторых чиновников в общественном транспорте внимания никто не обращал, а представители власти, в свою очередь, инициативу не проявляли.

Корреспонденты РИА «Новый День» составили компанию в маршрутках министру имущественных и земельных отношений Крыма Анне Анюхиной и министру труда и социальной защиты Елене Романовской. До места приема граждан на улице Залесская Анюхина добиралась от Центрального рынка.

Министр рассказала, что сама она машину не водит, поэтому общественным транспортом приходится пользоваться довольно часто. Во время поездки никто из симферопольцев к ней не обратился, значительную часть пути министр провела в беседах по телефону, обсуждая рабочие дела.

На них никто не обращал внимания

Министра труда, севшую в автобус № 8 на улице Чехова, пассажиры тоже не узнавали и не «беспокоили» вопросами. Стоит отметить, что атмосфера в салоне не очень располагала к общению – было весьма тесно и душно. Встреча Романовской и специалистов министерства с гражданами состоялась в здании Департамента труда и социальной защиты населения Симферополя.

Между тем, симферопольцы сегодня отметили особую активность общественного транспорта на маршрутах и предложили перевести поездки министров в троллейбусах и автобусах в ежедневный режим.

РИА «Новый День» отправило ряд запросов в Совет министров Крыма, в том числе с просьбой пояснить – является ли эта инициатива разовым экспериментом или внедряется какая-то новая форма коммуникации власти с народом на постоянной основе.

В ответе, полученном из министерства внутренней политики, информации и связи Крыма подчеркивается, что выездные приемы граждан – теперь «постоянный формат работы крымской власти», «ноу-хау» в сфере регионального управления». В ведомстве напомнили, что подобные выездные приемы уже проводились в октябре – в Бахчисарайском, Джанкойском и Ленинском районах. Чиновники приняли около 1200 жителей в 61 сельском поселении Бахчисарая, Джанкоя и Щелкино. Помимо Феодосии, выездной прием в ноябре прошел также в Кировском районе.

«Хочу подчеркнуть: это не кампания, а системная работа. Мы проверяем, как выполняются поставленные задачи», – приводит Мининформ слова Сергея Аксенова в ответе на запрос РИА «Новый День».

В правительстве считают, что подобная практика позволит выявлять регионы, где местные чиновники равнодушно относятся к проблемам населения, при этом составляя позитивные отчеты о своей деятельности для Совмина. Именно из-за непрозрачности отчетности с мест власти Крыма и решили отказаться от совещаний с главами муниципалитетов в формате видеоконференций и «выйти в народ».

Глава Крыма считает, что выездные приемы также помогают определить регионы республики, нуждающиеся в более рациональном распределении финансовых ресурсов и оценить качество работы муниципальных служащих.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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