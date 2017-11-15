Симферополь провалил министерскую инспекцию: коммунальщики бесчинствуют, депутаты бездействуют

Начальники муниципальных предприятий Симферополя могут лишиться своих должностей в ближайшее время.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уволить менеджеров МУПов в столице Крыма главе администрации Симферополя порекомендовал глава республики Сергей Аксенов.

Премьер подверг жесткой критике руководителей предприятий на совещании, на котором подводились итоги приема граждан в Симферополе. По словам Аксенова, 80% от всех обращений – жалобы на работу управляющих компаний, большая часть из которых как раз приходится на МУПы. При этом он считает, что если для предприятия проблема обратившегося крымчанина кажется неразрешимой, его руководство должно оповестить о сложившейся ситуации городские власти. В случае если и там решение проблемы застопорится – вывести ее на республиканский уровень, а не отмалчиваться.

«Нежелание руководителей слышать людей, вникать в проблемы. Граждане не могут получить ответов на те вопросы, которые их волнуют, сталкиваются с хамским отношением», – описал характер поступивших обращений от крымчан глава Крыма, также отметив, что слабую работу с гражданами проводит и депутатский корпус Симферопольского горсовета. По итогам своей инспекции города и общения с жителями, Аксенов сделал вывод, что «связь населения с органами власти» в Симферополе отсутствует.

Всего во время приема граждан члены правительства Крыма приняли 437 граждан по 520 вопросам. Самые распространенные темы для жалоб – работа коммунальщиков, состояние дорог, транспортные и социальные вопросы.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня крымские вице-премьеры и министры, выполняя поручение Аксенова, отказались от служебных автомобилей и прокатились до мест приема граждан в общественном транспорте.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 15.11.17

Крымским детям раздадут башни Кремля. / В Крыму назначили руководителя Госкомитета дорожного хозяйства. / «Неуместный и несвоевременный»: севастопольцы высказались против установки памятника Примирения. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»