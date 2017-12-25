Управлять – не убирать: в Симферополе по-своему восприняли критику главы РК

Конфликт между администрацией Симферополя и подчиненным ей предприятием «Экоград», занимающимся вывозом мусора, закончился в пользу мэрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство МУПа подало в отставку, написав заявления на увольнение. Об этом на пресс-конференции сообщил глава администрации Симферополя Игорь Лукашев.

Напомним, неделю назад работники МУПа обвинили мэрию в дестабилизации работы предприятия. По их словам, администрация навязывает им новое начальство, но постоянная смена руководства приносит лишь проблемы МУПу. Сотрудники «Экограда», добиваясь исполнения своих требований, даже написали письмо в адрес главы Крыма Сергея Аксенова и устроили акцию протеста под администрацией Симферополя. После чего Игорь Лукашев дал поручение провести проверку предприятия.

«Особого конфликта нет. Это обычная история: когда люди не хотят, чтобы их проверяли, они начинают организовывать какие-то превентивные действия», – заявил глава администрации.

По его словам, проверка, помимо прочего, была организована по той причине, что руководство предприятия не выполняло требований департамента городского хозяйства, из-за чего у мэрии и появились претензии к «Экограду». При этом Лукашев напомнил, что о планах проведения финансовых проверок всех МУПов Симферополя сообщил сразу же после вступления в должность сити-менеджера. К тому же, есть соответствующее поручение Сергея Аксенова. Сейчас за экономическим состоянием «Экограда», по утверждению Лукашева, присматривают его помощники. И, видимо, поэтому распоряжаются в МУПах по-хозяйски.

Между тем, глава администрации уверяет, что акция протеста работников МУПа и их намерение встретиться с ним стала для него полной неожиданностью. Мол, сам он в это время был на «Бале чемпионов» (ежегодное торжественное мероприятие министерства спорта Крыма, на котором чествуют лучших спортсменов республики – прим. «НД»), и о приходе под администрацию работников «Экограда» предупрежден не был: «Я сижу здесь, а чего ж народ туда пришел разговаривать?», – сказал Лукашев, добавив, что всегда готов общаться и встречаться с людьми, «если это по делу».

Результатов проверки, по словам главы администрации, пока нет, и она все еще продолжается.

Также Лукашев прокомментировал процесс увольнения глав МУПов Симферополя, выполняющих функции управляющих компаний. Как уже сообщал «Новый День», после выездного приема граждан в столице Крыма в середине ноября, Аксенов рекомендовал Лукашеву уволить всех менеджеров этих предприятий: на их некачественную работу пришлось 80% от всех жалоб. В этом случае, поручение главы РК рассматривается уже не как безусловное руководство к действию, а как информация к размышлению.

«Уволить, конечно, можно – там особо очередь не стоит на эти должности, вы же понимаете, что они «расстрельные», если так можно сказать», – заявил глава администрации.

По его словам, планируется создание рабочей группы, которая будет решать проблемы с работой управляющих компаний в Симферополе, причем не только муниципальных.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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