МУП против мэрии: в Симферополе разгорается «мусорный» скандал

В Симферополе разгорается скандал, участниками которого являются городская администрация и подчиненное ей МУП «Экоград», занимающееся уборкой и вывозом мусора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дворников в «Экограде» нет, есть грузчики, которые в паре с водителем забрасывают подготовленные пакеты с мусором или листвой во чрево мусоровоза. То есть только часть претензий по санитарной очистке города можно адресовать МУПу.

Несколько дней назад «Экоград» стал рассылать в СМИ тревожные письма. О том, например, что подчиненные главы города устроили войну против работников «Экограда». По словам работников, чиновники насаждают им нового руководителя, а они уже устали от постоянной смены начальства. При нынешнем директоре, убеждают авторы писем, «на предприятии началась стабильная работа, до этого были постоянные проблемы, коллектив разбегался, город просто некому было убирать!»

Сотрудники МУПа тщетно пытались встретиться с главой городской администрации Игорем Лукашевым и даже устроили акцию протеста, но мэр к протестантам не вышел. Зато 18 декабря пресс-служба горадминистрации сообщила: «Глава администрации крымской столицы поручил создать рабочую группу для проведения комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также инвентаризации материальных ценностей».

Тут надо коротко рассказать об истории «Экограда». В украинские времена предприятие называлось «Чистый город», было республиканским, и крымские земляки президента Януковича провели уникальную финансовую операцию – получили «добро» Минфина Украины на выпуск облигационного займа в сумме 133 млн гривен. В 2012 году успели выпустить первый транш – на 40 млн грн, Но продажа облигаций под 15% и 16% годовых пошли плохо, следующие транши притормозили.

Заметим, в какой-то период времени «Чистый город» возглавлял Валерий Гуменюк, нынешний замглавы администрации Симферополя.

Приобретение мусоровозов и спецконтейнеров для «Чистого города» по завышенным ценам привлекло внимание прокуратуры Крыма. Планы по строительству мусоросортировочной линии в черте города, взамен уже отведенных 57 га рядом с полигоном ТБО Симферополя, грозили массовым гражданским возмущением.

Тем не менее, ежеквартальные выплаты по купонам шли регулярно, летом 2014 года должно было состояться полное погашение облигаций. Но началась Крымская весна. Новый Совмин РК уже в июне 2014 года решил, что КРП «Чистый город» не вписывается в сферу деятельности минфина Крыма, который руководил им до того, и должно перейти в управление коммунального хозяйства Симферополя. Так возник «Экоград», чистый от долгов. И возможно, именно теперь пришла пора окончательно избавиться от этих воспоминаний.

Сейчас в «Экограде» трудится около 200 человек, получающих в среднем по 20-30 тыс руб в месяц. Долгов по зарплате нет. Но сотрудники недовольны постоянной сменой руководства.

Так и не дождавшись главу Симферополя Лукашева, рабочие написали жалобу главе Крыма Сергею Аксёнову. В ответ, как утверждает замдиректора «Экограда», утром 19 декабря в офис «Экограда» пришли люди, представившееся советниками главы администрации Симферополя Раджем Налбандяном и Александром Ярошевым. Они потребовали личные дела всех работников предприятия. Как утверждают очевидцы, они сверяли имена работников с теми, что числятся в коллективном обращении, отправленном в Совмин.

На вопрос РИА «Новый День» , имеют ли советники главы города такие полномочия, представитель МУПа уверенно ответил: личные данные им дали потому, что «Экоград» на 100% принадлежит и подчиняется городу. То есть, выходит, всех сотрудников горадминиатрации здесь заведомо считают всесильным начальством.

РИА «Новый День» не удалось получить комментарий по сегодняшним событиям в горадминистрации – городские телефоны (включая первую приемную) упорно молчали. Единственным, кто откликнулся, была секретарь замглавы города Валерия Гуменюка (именно он курирует городское хозяйство,включая «Экоград»), но приветливая барышня заявила: «Не знаю, как вам помочь…» И быстро отключилась.

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Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 19.12.17

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