Продукты закончились, воды нет: у берегов Крыма погибает экипаж иностранного судна

В Керченском проливе «застряло» иностранное судно, следовавшее под флагом Палау: судовладелец бросил моряков без зарплаты и еды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судно двигалось в направлении турецкого порта Бандырма с грузом льна весом около 1,5 тыс тонн. Когда «Моряк» дошел до Босфора, судовладелец дал команду следовать в Керченский пролив, где теплоход находится до сих пор.

Сейчас на корабле 11 моряков: один сириец, два украинца, остальные – россияне. Капитана «Моряка» крымские спасатели накануне эвакуировали с корабля в предынфарктном состоянии.

Согласно ведомостям, члены команды не получили зарплату с марта текущего года. Усугубляет ситуацию то, что практически вся команда работала без контрактов: документы есть только у двух членов экипажа, но и они не соответствуют требованиям международного законодательства.

«За время нашей стоянки в проливе в 12 милях от берега вода доставлялась нерегулярно. Средства гигиены закончились, нет рабочей одежды, технического снабжения, но самое главное: продукты полностью закончились уже 5 ноября. Экипаж голодает. Возможности сойти на берег нет, стоим с закрытой границей», – цитирует пресс-служба Российского профессионального союза моряков одного из членов команды. За помощью команда иностранного судна обратилась к инспектору ITF Международная федерация транспортных рабочих в Новороссийске. Правда, это не решило проблему: найти истинного судовладельца не могут. Контракты моряков подписаны с мифической компанией BexleyGroup, а менеджер – украинская компания «Посейдон», представители которой не выходят на связь.

В МЧС Крыма РИА «Новый День» заявили, что за помощью к спасателям команда обращалась только по вопросу эвакуации капитана: «Если они к нам обратятся, то будем принимать какие-то решения. Пока к нам в МЧС не поступало никаких сообщений об их бедственном положении». В пограничном управлении ФСБ Крыма не смогли дать оперативный комментарий, однако заверили, что сразу сообщат, как появятся какие-то подробности.

Тем временем команда «Моряка» доведена до отчаянья. Члены экипажа заявляют, что доедают последний хлеб, и если в ближайшее время ситуация не решится, то они будут вынуждены подавать сигнал SOS.

Керчь, Анастасия Зук

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