«Это сравнимо с фашистской агрессией!» Минкульт РФ грозит разорвать отношения с Нидерландами из-за Крыма

Россия может прервать межмузейные отношения с Нидерландами. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский.

Как передает корреспондет РИА «Новый День», вопрос о разрыве контактов будет поставлен, если суд Амстердама решит не возвращать коллекцию скифского золота в музеи Крыма.

«Речь идет о беспрецедентном отчуждении музейных ценностей. Это можно сравнить только с музейными хищениями времен итальянских походов Наполеона или фашистской агрессии», – цитирует министра РИА «Новости».

По словам Мединского, все нормы международного права, музейного права, прецеденты, традиции находятся на стороне крымских музеев, а позиция голландского суда абсолютно политизирована и разрушает систему выставочного обмена, так как ставит под угрозу безопасность любых иностранных коллекций, попавших на территорию Нидерландов: «Например, привезешь туда собрание из Эрмитажа или Третьяковки – и гадай, не придет ли в голову какому-нибудь еще судье эти ценности на сторону отдать», – заключил министр.

Напомним, выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» вывезли в Амстердам в начале 2014 года, до событий, за которыми последовало возвращение Крыма в состав России. Экспонаты выставки уникальны и представляют собой коллекцию скифского золота – около двух тысяч артефактов, застрахованных на сумму более 1,5 млн евро. Коллекция содержит в себе археологические находки из пяти музеев, в том числе четырех крымских. После проведения референдума в Крыму, музей Алларда Пирсона в Нидерландах, где выставлялось золото, решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Первое решение окружного суда Амстердама вынесено в пользу возвращения коллекции Украине.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 16.11.17

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