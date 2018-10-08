Швыдкой поручился за беспристрастность голландского суда в споре России и Украины за скифское золото

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой утверждает, что вопросы межгосударственных отношений России и Нидерландов не окажут никакого влияния на вердикт голландского апелляционного суда, на котором решится судьба коллекции четырёх крымских музеев.

Как сообщал «Новый День», коллекция «Крым: золото и секреты Черного моря» удерживается в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме с февраля 2014 года по иску Киева, где заявляют, что крымские музейные ценности принадлежат Украине.

«Сейчас всё происходит в судебной плоскости. Я хотел бы подчеркнуть, что это межмузейные отношения. Это не вопрос государственных отношений Российской Федерации и Нидерландов, это вопрос отношений одного голландского музея и ряда крымских», – цитирует Швыдкого РИА «Новости».

«Судебное разбирательство должно идти своим чередом», – отрезал спецпредставитель.

Между тем, в феврале текущего года глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров ставил перед своим коллегой из Нидерландов Халбе Зейлстре вопрос о коллекции «скифского золота» из Крыма, застрявшей в голландском музее.

О том, что вопрос о ситуации с экспонатами из крымских музеев включен в список тем, которые обсуждали два высокопоставленных дипломата, сообщал департамент информации и печати МИД России.

«Российско-нидерландские отношения омрачены развязанной в голландских СМИ беспрецедентной антироссийской кампанией, неправосудным вердиктом амстердамского суда о передаче экспонатов выставки «Крым – золото и секреты Черного моря» Украине, а не крымским музеям», – комментировали текущее положение дел в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в мае Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник выражал обеспокоенность состоянием предметов из коллекции «скифского золота». Там не исключили возможности того, что оно могло ухудшиться, так как экспонатам требуется уход дипломированных реставраторов.

Напомним, экспонаты выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» уникальны и представляют собой коллекцию скифского золота – около двух тысяч артефактов, застрахованных на сумму более 1,5 миллионов евро. Коллекция содержит в себе археологические находки из пяти музеев, в том числе четырех крымских.

После проведения референдума в Крыму, музей Алларда Пирсона в Нидерландах, где выставлялось золото, решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Первое решение окружного суда Амстердама было вынесено в пользу возвращения коллекции Киеву.

Крымские музеи подали апелляцию на этот вердикт.

Симферополь, Валентин Карамазов

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