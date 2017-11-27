Борьба за скифское золото: Украина давит на участников процесса по возвращению коллекции в Крым

Украина пытается психологически давить на участников разбирательства по крымской коллекции скифского золота.

Как уже сообщал «Новый День», выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» вывезли в Амстердам в начале 2014 года, до событий, за которыми последовало возвращение Крыма в состав России. Экспонаты выставки уникальны и представляют собой коллекцию скифского золота – около двух тысяч артефактов, застрахованных на сумму более 1,5 млн евро. Коллекция содержит в себе археологические находки из пяти музеев, в том числе четырех крымских. После проведения референдума в Крыму, музей Алларда Пирсона в Нидерландах, где выставлялось золото, решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Первое решение окружного суда Амстердама вынесено в пользу возвращения коллекции Украине. На днях в Бельгии прошла конференция «Крым сегодня», на которой вновь был поднят вопрос возвращения коллекции.

«Информацию о положении дел бельгийцы получают из голландских газет. Но публикации о крымской коллекции прекратились сразу же после вынесения первичного решения Амстердамского суда, поэтому мы решили напомнить, что работа по-прежнему ведется и не прекратится до тех пор, пока коллекция не вернется домой – в крымские музеи», – цитирует РИА «Новости» соорганизатора мероприятия Ирину Гончарову. В настоящее время продолжается вторая судебная стадия, и шансы на положительное для крымских музеев решение по-прежнему оцениваются как 50/50.

«То, что украинские оппоненты совсем не уверены в выигрыше, говорит и тот факт, что на днях к нам пришло письмо от брюссельского адвоката. Из послания следует, что к организаторам конференции готовится иск. В письме адвокат требовал (еще до конференции!) ознакомить его с текстом моего выступления. То есть еще до того, как мероприятие прошло, на нас завели дело и пробуют таким образом психологически надавить. Такой неприкрытый прессинг можно рассмотреть только как проявление неуверенности в позиции», – отмечает Гончарова, подчеркивая: сейчас коллекция используется для вымогательства и давления на Россию с целью диктовать определенное поведение в геополитических вопросах. Напомним, в Европе начали сбор подписей под петицией с требованием вернуть коллекцию на полуостров.

«Все письма поддержки были переданы адвокатам, представляющим интересы крымских музеев. На сегодняшний момент ряд директоров музеев в письменном виде выразили протесты по поводу того, что политика вмешивается во внутри музейные договора. Будут и другие протесты, мы не сомневаемся», – заявила Гончарова.

Она пояснила, что конференция в Бельгии призвана вызвать у жителей стран Бенилюкса

вопрос: какое отношение вечные культурные ценности имеют к временным политическим дрязгам и почему в любой конфликтной ситуации жертвами мародерства и вандализма выступают именно музеи.

«Кроме того, мы намерены обратиться к музейным работникам Крыма и сказать им: мы понимаем, что полуостров является важной частью европейской истории, у нас общие корни, которые прослеживаются через скифское наследие, и поэтому мы делаем все возможное, чтобы восстановить историческую справедливость и вернуть скифскую коллекцию домой», – заключила Гончарова.

Антверпен, Лиана Макоба

Антверпен. Другие новости 27.11.17

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