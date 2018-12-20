российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 декабря 2018, 10:46 мск

Новости Крым

Новости дня, Новости кратко, Анонсы

К делу о возвращении в Крым скифского золота подключат новых адвокатов

Фото с сайта Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника

Крымские музеи готовятся к заседанию апелляционного суда по делу о скифском золоте. Вернуть бесценные экспонаты попытаются новые адвокаты, привлеченные российской стороной. Об этом сообщила генеральный директор ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Татьяна Умрихина.

«Мы плотно работаем с нашими новыми адвокатами. Я хочу подчеркнуть – новыми, а не теми, кто был до этого. Мы предоставляем им необходимые документы. И очень надеемся на изменение политической ситуации, это чисто политический вопрос», – сказала глава музея.

Умрихина поблагодарила археологический музей Алларда Пирсона за то, что исторические ценности не вернули Украине. По ее словам, в этой части руководство учреждения заняло «правильную принципиальную позицию».

«Мы не можем себе даже представить, что потеряем наши коллекции», – отметила гендиректор Восточно-Крымского ИКМЗ.

Напомним, экспонаты выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» уникальны и представляют собой коллекцию скифского золота – около двух тысяч артефактов, застрахованных на сумму более 1,5 млн евро. Коллекция содержит в себе археологические находки из пяти музеев, в том числе четырех крымских.

После проведения референдума в Крыму, музей Алларда Пирсона в Нидерландах, где выставлялось золото, решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Первое решение окружного суда Амстердама было вынесено в пользу возвращения коллекции Киеву. Крымские музеи подали апелляцию на этот вердикт.

Кроме того, работники музея выразили опасение в сохранности экспонатов и предупредили голландскую сторону о том, что музейные предметы требуют ухода дипломированных реставраторов.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 20.12.18

Сенаторы США призывают провести операцию в Черном море. / Суд оставил за решеткой четырех задержанных в Керченском проливе украинских военных. / В Крыму у боевика из группировки «Аскер» нашли схрон с 12 килограммами тротила. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Швыдкой рассказал о перспективах возвращения скифского золота в Крым

Швыдкой поручился за беспристрастность голландского суда в споре России и Украины за скифское золото

Голландский суд решил отдать Украине золото крымских скифов

Россия исключила Украину из переговоров о «скифском золоте»

Борьба за скифское золото: Украина давит на участников процесса по возвращению коллекции в Крым

Директор Эрмитажа: в арестованной голландцами крымской коллекции нет ни скифов, ни золота

В Крыму обеспокоены сохранностью «скифского золота»

В Крыму найден нетронутый могильник скифско-сарматской эпохи

Метки / Крым+Севастополь

Сенаторы США призывают провести операцию в Черном море

Украина готовит провокацию в Крыму в районе Перекопского перешейка

Эксперты: Крымская резолюция – дипломатический провал Украины

Украинскую резолюцию о милитаризации Крыма приняли в ООН

Курорты Крыма оказались самыми дорогими в России для празднования Нового года

Торопись пока дают: крымчане резко нарастили ипотечные долги

Евросоюз отказался от новых антироссийских санкций из-за керченского инцидента

Российские пограничники, задержавшие корабли ВМС Украины, получили грамоты

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Юг России, Культура, Общество, Россия, Европа, Крым+Севастополь, Украина,

Новости партнеров