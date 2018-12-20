К делу о возвращении в Крым скифского золота подключат новых адвокатов

Крымские музеи готовятся к заседанию апелляционного суда по делу о скифском золоте. Вернуть бесценные экспонаты попытаются новые адвокаты, привлеченные российской стороной. Об этом сообщила генеральный директор ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Татьяна Умрихина.

«Мы плотно работаем с нашими новыми адвокатами. Я хочу подчеркнуть – новыми, а не теми, кто был до этого. Мы предоставляем им необходимые документы. И очень надеемся на изменение политической ситуации, это чисто политический вопрос», – сказала глава музея.

Умрихина поблагодарила археологический музей Алларда Пирсона за то, что исторические ценности не вернули Украине. По ее словам, в этой части руководство учреждения заняло «правильную принципиальную позицию».

«Мы не можем себе даже представить, что потеряем наши коллекции», – отметила гендиректор Восточно-Крымского ИКМЗ.

Напомним, экспонаты выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» уникальны и представляют собой коллекцию скифского золота – около двух тысяч артефактов, застрахованных на сумму более 1,5 млн евро. Коллекция содержит в себе археологические находки из пяти музеев, в том числе четырех крымских.

После проведения референдума в Крыму, музей Алларда Пирсона в Нидерландах, где выставлялось золото, решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Первое решение окружного суда Амстердама было вынесено в пользу возвращения коллекции Киеву. Крымские музеи подали апелляцию на этот вердикт.

Кроме того, работники музея выразили опасение в сохранности экспонатов и предупредили голландскую сторону о том, что музейные предметы требуют ухода дипломированных реставраторов.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 20.12.18

Сенаторы США призывают провести операцию в Черном море. / Суд оставил за решеткой четырех задержанных в Керченском проливе украинских военных. / В Крыму у боевика из группировки «Аскер» нашли схрон с 12 килограммами тротила. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»