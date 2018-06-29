В Крыму найден нетронутый могильник скифско-сарматской эпохи

При раскопках в зоне запланированного строительства трассы «Таврида» ученые обнаружили древний могильник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некрополь расположен в районе Севастополя, на левом берегу реки Бельбек. Найденный позднескифский могильник II-IV веков получил название «Фронтовое-3». Некрополь, по данным ученых, полностью сохранился и не был разграблен. Ученые считают находку большой удачей, так как другие могильники в этом регионе находили в 1960-1970 годах, и изучить их на современном научном уровне уже не представляется возможным из-за визитов «черных археологов».

В исследованных погребениях некрополя ученые обнаружили более 1300 различных артефактов. Среди них – мечи, кинжалы, амфоры, кружки, кувшины, бусы, серьги, кольца. Особенно выделяются, по мнению археологов, перстень с вырезанной вставкой-печаткой из сердолика и золотая пронизь с подвеской каплевидной формы и сердоликовой вставкой, окантованной зернью. Подобные артефакты были найдены в некрополе Херсонеса.

Пока у ученых нет однозначного мнения о том, кто похоронен в некрополе. Найденные предметы и способы захоронения указывают на разные культурные влияния – скифское, готское, греческое, сарматское.

«История поздних скифов интересна не только сама по себе, но и тем, что она показывает, как античная культура влияла на варваров и как они влияли на нее; как волны миграций накатывались одна за другой, перемешивая и причудливо переплетая местные народы. Не все детали этих процессов еще ясны, и пролить на них свет могут только масштабные и тщательные раскопки. Именно поэтому так важно изучение могильника «Фронтовое-3», – сообщил руководитель экспедиции, доктор исторических наук Сергей Внуков.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 29.06.18

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