Судьба скифского золота, вывезенного из Крыма, решится в марте

Слушания по делу о скифском золоте из крымской коллекции, которую от Нидерландов требует вернуть Украина, состоятся в Апелляционном суде Амстердама 11 марта. Заседание будет открытым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя инстанции Роба ван Леуэна.

По его словам, все стороны процесса смогут представить свои позиции. Представитель суда добавил, что дата оглашения вердикта будет объявлена после слушаний.

Как сообщал РИА «Новый День», коллекция скифского золота, состоящая из 2 тысяч артефактов, в начале 2014 года отправилась для экспонирования в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме. На тот момент еще Крым не был российским. После проведения референдума в Крыму музей Алларда Пирсона решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Первое решение окружного суда Амстердама было вынесено в пользу возвращения коллекции Киеву. Крымские музеи подали апелляцию на этот вердикт.

Ранее гендиректор ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Татьяна Умрихина сообщила, что российская сторона привлекла к делу о возвращении в Крым скифского золота новых адвокатов, которые будут участвовать в апелляционном процессе.

Экспонаты выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» уникальны и представляют собой коллекцию скифского золота – около двух тысяч артефактов, застрахованных на сумму более 1,5 млн евро. Коллекция содержит в себе археологические находки из пяти музеев, в том числе четырех крымских.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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