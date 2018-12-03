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Понедельник, 3 декабря 2018, 14:39 мск

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Швыдкой рассказал о перспективах возвращения скифского золота в Крым

Скифская коллекция из музеев Крыма, которую от Нидерландов требует вернуть Украина, должна вернуться в Крым, и МИД России делает для этого всё возможное. Такое заявление сделал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, министр культуры РФ в 2000-2004 годах Михаил Швыдкой, пишут «Известия».

Коллекция скифского золота, состоящая из 2 тысяч артефактов, в начале 2014 года отправилась для экспонирования в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме. На тот момент еще Крым не был российским. По словам Швыдкого, в ходе судебного процесса по возвращению коллекции Россия настаивает на решении вопроса на уровне договоренностей между музеями.

«Попросту говоря, из одного музея в другой были направлены вещи, и по договору они должны были вернуться туда, откуда их отправляли… А вывезена она была из музеев Крыма», – сообщил он. Другая позиция заключается в том, что музейные фонды принадлежат государству.

Напомним, экспонаты выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» уникальны и представляют собой коллекцию скифского золота – около двух тысяч артефактов, застрахованных на сумму более 1,5 млн евро. Коллекция содержит в себе археологические находки из пяти музеев, в том числе четырех крымских.

После проведения референдума в Крыму, музей Алларда Пирсона в Нидерландах, где выставлялось золото, решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Первое решение окружного суда Амстердама было вынесено в пользу возвращения коллекции Киеву. Крымские музеи подали апелляцию на этот вердикт.

Москва, Иван Гридин

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