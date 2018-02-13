Голландцам напомнят о принадлежности «скифского золота» из Крыма на высшем уровне

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров напомнит своему коллеге из Нидерландов Халбе Зейлстре о коллекции «скифского золота» из Крыма, застрявшей в голландском музее.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о ситуации с экспонатами из крымских музеев включен в список тем, которые будут обсуждать два высокопоставленных дипломата. Встреча пройдет завтра, 14 февраля, сообщает департамент информации и печати МИД России.

«Российско-нидерландские отношения омрачены развязанной в голландских СМИ беспрецедентной антироссийской кампанией, неправосудным вердиктом амстердамского суда о передаче экспонатов выставки «Крым – золотой остров в Черном море» Украине, а не крымским музеям», – прокомментировали текущее положение дел в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что уникальная «золотая» коллекция, собранная из пяти крымских музеев для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» в музее Алларда Пирсона в Амстердаме, четвертый год не может вернуться на родину. После проведения референдума в Крыму в марте 2014-го года, голландцы решили «придержать» «скифское золото» у себя. Права на коллекцию, состоящую из почти двух тысяч артефактов, предъявили Россия и Украина.

14 декабря прошлого года Окружной суд Амстердама постановил отдать коллекцию Украине. Представители крымских музеев заявили, что Нидерланды создали опасный прецедент: это угрожает практике передавать какие-либо предметы во временное пользование музеям в других странах. Параллельно российская сторона начала процесс по подготовке апелляции, которую должны рассмотреть весной этого года.

Москва, Оксана Мурзина

Москва. Другие новости 13.02.18

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