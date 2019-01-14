Евросоюз ввёл музейную блокаду Крыма

Министерство культуры Украины предупредило, что любые музейные экспонаты Крыма, которые с выставками покинут полуостров, будут немедленно арестованы правоохранительными органами ЕС. У Киева с Брюсселем уже имеются на этот счёт непубличные договорённости.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинскому филиалу американского пропагандистского ресурса Радио «Свобода» заявила министр культуры «Незалежной» Светлана Фоменко.

«Мы уже приняли определенные решения, которые не являются публичными, поэтому я не могу их озвучивать. Но это действенные механизмы возврата тех культурных ценностей, которые будут вывозиться с территории АРК Крым и РФ и попадать на территорию стран-членов ЕС. Какие это будут методы – судебных решений или как незаконно выкраденных с территории Украины – будет показывать каждый конкретный случай. Пока таких случаев еще не было», – поделилась информацией Фоменко.

Между тем, председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк отметил, что в Крыму особо не нуждаются в подобных публичных предупреждениях, так как после скандального задержания в Голландии экспонатов коллекции «Крым: золото и секреты Черного моря», республика не собирается устраивать никаких выставок на Западе.

«Неужели они думают, что мы настолько глупы и наивны, что повезём наши прекрасные музейные коллекции показывать в Европе или США?» – цитирует Черняка агентство «ФАН».

Кроме того, депутат отметил, что Крым ни за что не смирится с решением Голландского суда о передаче арестованного скифского золота Украине и будет добиваться его возвращения законным владельцам на территории полуострова. Черняк напомнил, что юридически позиция крымских музеев выглядит безупречно, так как они заключали договор о выставке непосредственно с музеем Алларда Пирсона в Нидерландах. Ни власти Голландии, ни украинский режим не имеют к этим ценностям никакого отношения.

«Суды продолжаются. А Минкульту Украины ничего не остаётся, кроме таких смехотворных заявлений», – добавил парламентарий.

Напомним, крымские музеи готовятся к заседанию апелляционного суда по делу о скифском золоте. Вернуть бесценные экспонаты попытаются новые адвокаты, привлеченные российской стороной. Об этом сообщила генеральный директор ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Татьяна Умрихина.

Экспонаты выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» уникальны и представляют собой коллекцию скифского золота – около двух тысяч артефактов, застрахованных на сумму более 1,5 млн евро. Коллекция содержит в себе археологические находки из пяти музеев, в том числе четырех крымских.

После проведения референдума в Крыму, музей Алларда Пирсона в Нидерландах, где выставлялось золото, решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Первое решение окружного суда Амстердама было вынесено в пользу возвращения коллекции Киеву. Крымские музеи подали апелляцию на этот вердикт.

Кроме того, работники музея выразили опасение в сохранности экспонатов и предупредили голландскую сторону о том, что музейные предметы требуют ухода дипломированных реставраторов.

Симферополь, Иван Капустин

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