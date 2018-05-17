Россия исключила Украину из переговоров о «скифском золоте»

Россия игнорирует Украину в переговорах о возвращении в Крым «скифского золота». Об этом заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вице-премьер не сомневается в мошеннических намерениях Украины, желающей заполучить коллекцию.

«Попытка Украины присвоить себе исторические артефакты, которые были найдены на крымской земле и являются культурно-историческим достоянием народа Крыма, – попытка мошенничества. Киев всячески пытается досадить крымчанам своей враждебной политикой, поскольку жители полуострова на референдуме в 2014 году сделали свой выбор. Ситуация вокруг скифского золота – пример такой мести», – цитирует газета «Известия» Мурадова.

Он уточнил, что переговоры ведутся с голландской стороной, «на уровне ведомств Российской Федерации и руководства крымских музеев».

Как уже сообщал «Новый День» ,«золотая» коллекция, собранная из пяти крымских музеев для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» в музее Алларда Пирсона в Амстердаме, после проведения референдума в Крыму в марте 2014-го года, остается у голландцев. Они решили «придержать» «скифское золото» у себя, так как права на коллекцию, состоящую из почти двух тысяч артефактов, предъявили Россия и Украина. Окружной суд Амстердама постановил отдать коллекцию Украине, но крымские музеи подали апелляцию, которая находится на рассмотрении.

«Решение голландского суда первой инстанции было абсолютно политизированным. Оно не учитывало международные конвенции, которые говорят о праве народов на свое культурное достояние, и многие другие правовые документы. Судебный процесс, однако, продолжается, и Россия приложит все усилия, чтобы крымчане не были ограблены», – заявил Мурадов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 17.05.18

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