Директор Эрмитажа: в арестованной голландцами крымской коллекции нет ни скифов, ни золота

В РФ объяснили, как следует себя вести, чтобы вернуть, наконец, застрявшую в нидерландском музее Алларда Пирсона крымскую археологическую коллекцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что в первую очередь необходимо отказаться от наименования «скифское золото». Он подчеркивает, что постоянное муссирование в медиа подобного определения усложняет перевод музейных ценностей в денежный эквивалент.

«Пока мы будем называть коллекцию «скифским золотом», мы ничего не решим, потому что там никаких скифов нет и золота там совсем немного. Принципиальный вопрос в том, что священные вещи из музеев, найденные в Крыму, вывезены. Мы переводим вопросы культуры и искусства в имущество, деньги. Это надо решать по-другому: эти вещи, найденные в этой земле, хранящиеся в музее, это символы сознания людей, которые тут живут, и они должны быть возвращены», – заявил Пиотровский.

При этом он подчеркивает, что в затягивании судебного процесса по данному вопросу есть не только минусы, но и плюсы: «Лучше пусть тянется, чем решается резко. Думаю, что рано или поздно все решится. Должна быть хорошая работа юристов. Нужно работать над системой гарантий музеям», – заключил эксперт.

Как уже сообщал «Новый День», выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» вывезли в Амстердам в начале 2014 года до событий, за которыми последовало возвращение Крыма в состав России. Экспонаты выставки уникальны и представляют собой коллекцию из около двух тысяч артефактов, застрахованных на сумму более 1,5 миллионов евро. Коллекция содержит в себе археологические находки из пяти музеев, в том числе четырех крымских.

После проведения референдума в Крыму, музей Алларда Пирсона в Нидерландах, где выставлялись находки, решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Первое решение окружного суда Амстердама было вынесено в пользу возвращения коллекции «Незалежной».

Севастополь, Анастасия Зук

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