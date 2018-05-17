В Крыму обеспокоены сохранностью «скифского золота»

В Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике (Восточно-Крымский ИКМЗ) обеспокоены состоянием предметов из коллекции «скифского золота».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в заповеднике не исключают возможности того, что оно могло ухудшиться, так как экспонатам требуется уход дипломированных реставраторов.

«Что там с нашими предметами – не знаю. Они хранятся в фондовых подвальных помещениях музея Алларда Пирсона. Но в каком они состоянии? Ладно, золотые – они выдержат. Но там и серебро, бронза, керамика», – рассказала гендиректор Восточно-Крымского ИКМЗ Татьяна Умрихина.

Как уже сообщал «Новый День» , «золотая» коллекция, собранная из пяти крымских музеев для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» в музее Алларда Пирсона в Амстердаме, после проведения референдума в Крыму в марте 2014-го года, остается у голландцев. Они решили «придержать» «скифское золото» у себя, так как права на коллекцию, состоящую из почти двух тысяч артефактов, предъявили Россия и Украина. Окружной суд Амстердама постановил отдать коллекцию Украине, но крымские музеи подали апелляцию, которая находится на рассмотрении. По словам вице-премьера крымского правительства, постоянного представителя Республики Крым при президенте России Георгия Мурадова, Россия намерена игнорировать Украину в переговорах о «скифском золоте».

В Восточно-Крымском ИКМЗ надеются, что возвращение коллекции станет возможно по решению апелляционного суда. Для помощи голландскому адвокату, представляющему интересы музеев, наняли других юристов. По мнению Умрихиной, повлиять на ситуацию помогли бы публикации европейских СМИ о том, что вопрос «скифского золота» не следует ассоциировать с политическими вопросами, так как оно принадлежит конкретным музеям.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 17.05.18

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