Россия обжалует вердикт голландского суда о передаче Украине «скифского золота» Крыма

Россия будет обжаловать решение Апелляционного суд Амстердама о «возвращении на Украину» коллекции крымских музеев, задержанную ранее в Нидерландах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Решение Апелляционного суда Амстердама по вопросу принадлежности «скифского золота» не является до конца правовым, носит в большей степени политизированный характер. Вступление в силу этого решения означает грубейшее нарушение права народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию, которое было гарантировано рядом международно-правовых актов. Возврат коллекции на Украину противоречит базовым принципам межмузейного обмена, правилам сохранения археологических находок в неразрывной связью с той местностью, откуда они происходят», – приводит слова Молохова «Интерфакс».

В ближайшее время будет подана кассационная жалоба в Верховный суд Нидерландов для приостановления передачи коллекции Украине.

Напомним, сегодня Апелляционный суд Амстердама огласил вердикт по делу о скифском золоте из Крыма. Согласно судебному решению, коллекция скифского золота должна быть передана «на хранение Украине». Отмечается, что суд не рассматривал вопрос, кому принадлежит коллекция, а только решал, кому она должна быть передана.

«Хотя объекты происходят из Крыма, <…> они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году», – цитирует председательствующую судью РИА «Новости». В решении суда говорится, что музей Алларда Пирсона должен передать коллекцию скифского золота «на хранение Украине до стабилизации ситуации в Крыму». Судебное разбирательство продлилось семь лет.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.10.21

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