Амстердамский суд отказался вернуть скифское золото в Крым – коллекцию решено передать «на хранение Украине»

Апелляционный суд Амстердама огласил вердикт по делу о скифском золоте из Крыма. Согласно судебному решению, коллекция скифского золота должна быть передана «на хранение Украине». Отмечается, что суд не рассматривал вопрос, кому принадлежит коллекция, а только решал, кому она должна быть передана.

«Хотя объекты происходят из Крыма, <…> они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году», – цитирует председательствующую судью РИА «Новости». В решении суда говорится, что музей Алларда Пирсона должен передать коллекцию скифского золота «на хранение Украине до стабилизации ситуации в Крыму». Судебное разбирательство продлилось семь лет.

В Крыму назвали решение о передаче скифского золота Украине грубым нарушением прав крымчан и «плевком в душу народа Крыма». Об этом, в частности, заявил, директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. «Это отвратительное решение, которое является образцом двойных стандартов», – возмутился он.

Представители крымских музеев попытаются обжаловать сегодняшнее решение суда.

В минкультуры Крыма заявили, что продолжат борьбу за крымскую золотую коллекцию всеми доступными правовыми методами, назвав судебный вердикт политиированным. Такое заявление сделала министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Глава РК Сергей Аксенов назвал решение Амстердамского суда «возмутительным, несправедливым и неправовым», прикрывающим «наглый рейдерский захват».

«Скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев. Этого требуют и право, и справедливость», – написал он в соцсети «Вконтакте», подчеркнув, что «борьба за возвращение на родину ценностей, которые по праву принадлежат народам Крыма, должна быть продолжена».

Президент Украины Владимир Зеленский счел решение суда долгожданным и справедливым, пообещав вслед за исторической коллекцией вернуть и сам Крым. «Благодарен суду за справедливое решение… Мы всегда возвращаем себе то, что нам принадлежит. После скифского золота мы вернем и Крым», – написал он в своем твиттере.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгарь, в свою очередь, заявил, что Киев определится с местом хранения крымского золота после получения решения Амстердамского суда. Он допустил, что это может быть национальный заповедник «София Киевская».

Как сообщал «Новый День», «золотая» коллекция, собранная из пяти крымских музеев для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» и состоящая из более 2100 экспонатов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в феврале 2014 года. После проведения референдума в Крыму в марте 2014 года, голландцы решили оставить коллекцию у себя, поскольку права на экспонаты предъявили Россия и Украина. Окружной суд Амстердама в 2016 году постановил отдать коллекцию Украине, но крымские музеи подали апелляцию.

Решение о государственной принадлежности крымской коллекции скифского золота Апелляционный суд Амстердама должен был вынести еще в июле 2020 года. Но суд не смог определить, кому передать коллекцию, заявив, что к делу нельзя применять конвенцию ЮНЕСКО 1970 года, на которую все время ссылалась украинская сторона.

Принятие решения отложили, предоставив сторонами возможность до середины сентября 2021 года представить дополнительные данные и аргументы. В начале сентября крымчане передали в суд акты поступлений находок в музеи за все периоды, отчеты об археологических экспедициях первой половины ХХ века и фотографии за последние 80 лет. Решение должны были вынести еще в сентябре, однако перенесли на 26 октября.

Амстердам, Москва, Наталья Петрова

Амстердам, Москва. Другие новости 26.10.21

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