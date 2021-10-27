Украина не получит крымскую коллекцию золота даже после решения Апелляционного суда

Украина пока не получит крымскую коллекцию скифского золота, несмотря на решение Апелляционного суда Нидерландов.

Как уже сообщал «Новый День», накануне Апелляционный суд Амстердама огласил вердикт по делу о скифском золоте, вывезенном из Крыма. Согласно судебному решению, коллекция скифского золота должна быть передана «на хранение Украине». Отмечается, что суд не рассматривал вопрос, кому принадлежит коллекция, а только решал, кому она должна быть передана.

Несмотря на этот вердикт, экспонаты пока останутся в Нидерландах. «На решение Апелляционного суда, возможно, будет подана апелляция в Верховный суд, следовательно, экспонаты будут надежно храниться в Нидерландах до вынесения окончательных решений», – цитирует «Интефакс» пресс-секретаря университета Амстердама Яшу Ланге.

Россия уже заявила, что решение Апелляционного суд Амстердама обжалует.

Напомним, «золотая» коллекция, собранная из пяти крымских музеев для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» в музее Алларда Пирсона в Амстердаме, после проведения референдума в Крыму в марте 2014-го года, остается у голландцев. Они решили «придержать» «скифское золото» у себя, так как права на коллекцию, состоящую из более чем 2 тысяч 100 экспонатов, предъявили Россия и Украина. Окружной суд Амстердама постановил отдать коллекцию Украине, но крымские музеи подали апелляцию.

В Крыму заявляли: если вердикт будет не в пользу России, стоимость коллекции будет включена в сумму ущерба, причиненного Крыму Украиной. Только страховая стоимость 2 тысяч 111 экспонатов, заблокированных в Голландии, составляет примерно 2 млн евро.

Симферополь, Лиана Макоба

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