Зеленский заявил о скором «возвращении Крыма» после вердикта голландского суда

Президент Украины Владимир Зеленский настолько обрадовался решению Апелляционного суд Амстердама «вернуть на Украину» задержанную ранее в Нидерландах коллекцию «скифского золота» крымских музеев, что уверовал в скорое «возвращение» полуострова в состав «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил у себя в Twitter.

«Долгожданная победа в суде Амстердама. Скифское золото вернется на Украину. Благодарен суду за справедливое решение. Сначала вернем скифское золото, а затем и Крым», – написал Зеленский.

Напомним, сегодня Апелляционный суд Амстердама огласил вердикт по делу о скифском золоте из Крыма. Согласно судебному решению, коллекция скифского золота должна быть передана «на хранение Украине». Отмечается, что суд не рассматривал вопрос, кому принадлежит коллекция, а только решал, кому она должна быть передана.

«Хотя объекты происходят из Крыма, <…> они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году», – цитирует председательствующую судью РИА «Новости». В решении суда говорится, что музей Алларда Пирсона должен передать коллекцию скифского золота «на хранение Украине до стабилизации ситуации в Крыму». Судебное разбирательство продлилось семь лет.

Между тем, замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что Россия в ближайшее время подаст кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов для приостановления передачи коллекции крымских музеев Украине.

Симферополь, Иван Капустин

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