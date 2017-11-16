Украинскому диверсанту дали 5 лет «строгача» за подготовку взрывов в Крыму

Севастопольский городской суд вынес приговор одному из фигурантов дела о подготовке диверсий на объектах Черноморского флота РФ В Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», агент украинской разведки и по совместительству директор международных программ украинского аналитического центра «Номос», 47-летний севастополец Дмитрий Штыбликов получил пять лет колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Срок пребывания осужденного в СИЗО в течение года будет засчитан.

Как уже сообщал «Новый День», 10 августа 2016 года ФСБ России сообщила о ликвидации агентурной сети разведки министерства обороны Украины. При задержании террористов погиб сотрудник российской спецслужбы. На месте столкновения обнаружили 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 килограммов в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и специальные средства инициирования, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие, состоящие на вооружении спецподразделений вооруженных сил Украины.

В ноябре прошлого года в Крыму были арестованы еще 5 украинских диверсантов. Группа, в которую входил Штыбликов, должна была выбрать подходящие объекты для диверсий, а также собрать разведданные о расположении и организационно-штатной структуре военных частей в Крыму и о проведении учений на полуострове.

После задержания Дмитрий Штыбликов и еще один сотрудник украинских спецслужб Андрей Захтей заключили сделку с правосудием: они признали свою вину и дали показания, подтвердившие версию о подготовке украинской разведкой серии взрывов в Крыму. Их дела были выделены в отдельное производство.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 16.11.17

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