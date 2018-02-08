Суд начинает рассматривать дела крымских диверсантов

В Верховном суде Крыма начинается рассмотрение уголовных дел Андрея Захтея, Алексея Бесарабова и Владимира Дудко, обвиняемых в подготовке диверсий на полуострове.

Как уже сообщал «Новый День», 10 августа 2016 года ФСБ России распространило информацию о ликвидации агентурной сети разведки министерства обороны Украины. «При задержании террористов в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России. На месте боестолкновения обнаружены: 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 килограммов в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и специальные средства инициирования, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие, состоящие на вооружении специальных подразделений вооруженных сил Украины», – заявили в пресс-службе ФСБ России. В организации готовящихся терактов обвинили жителя Запорожской области Евгения Панова, признавшего себя сотрудником ГУР МО Украины, и Андрея Захтея, зарегистрированного в Евпатории.

В ноябре были задержаны еще три предполагаемых украинских диверсанта – Дмитрий Штыбликов, Алексей Бесарабов и Владимир Дудко. По информации ФСБ, они планировали произвести серию взрывов на объектах Черноморского флота в Севастополе.

Во время следствия часть подозреваемых находилась под арестом в Москве, но в феврале 2017 года Панова и Захтея вернули в Крым. Теперь стало известно, что Андрей Захтей и Дмитрий Штыбликов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой: они признали свою вину и дали показания, подтвердившие версию следствия о подготовке украинской разведкой серии взрывов в Крыму. Их дела выделены из общего следствия

Сегодня суд начнет рассмотрение дел по существу, а также решит вопрос о продлении подсудимым меры пресечения.

Напомним, в ноябре Дмитрий Штыбликов приговорен к 5 годам строго режима.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 07.02.18

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