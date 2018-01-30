Крым предупредили о готовящихся украинских диверсиях

Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики заявило о подготовке Украиной диверсий в Донбассе и Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация получена оперативным путем.

«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий составлен список военнослужащих, входящих в состав диверсионно-разведывательных групп. В него включены бойцы 8-го отдельного полка спецназначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины, действующие в зоне проведения так называемой «АТО», прошедшие разведывательно-диверсионную подготовку и имеющие соответственный боевой опыт», – завили в МГБ ЛНР.

В список вошли 15 человек в возрасте от 43 лет до 21 года. «Данные сведения подтверждает военнослужащий 8-го полка спецназначения ВСУ Иван Деев», – утверждают в МГБ. Деев, задержанный в марте 2017 года на территории ЛНР, сообщил, что часть людей из приведенного списка уже были в Крыму после того, как полуостров присоединился к России, – проводили разведку. И призвал сослуживцев отказаться от выполнения преступных приказов командиров.

Накануне управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму Андрея Захтея.

Как уже сообщал «Новый День», 10 августа 2016 года ФСБ России сообщило о ликвидации агентурной сети разведки министерства обороны Украины. «При задержании террористов в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России. На месте боестолкновения обнаружены: 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 килограммов в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и специальные средства инициирования, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие, состоящие на вооружении специальных подразделений вооруженных сил Украины», – заявили в пресс-службе ФСБ России. В организации готовящихся терактов обвинили жителя Запорожской области Евгения Панова, признавшего себя сотрудником ГУР МО Украины, и Андрея Захтея, зарегистрированного в Евпатории.

Захтей признал вину и заключил сделку со следствием. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Республики Крым. Материалы отправлены на рассмотрение в Верховный суд Республики Крым.

Луганск, Платон Ефимчук

Луганск. Другие новости 30.01.18

30 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Чума свиней из Украины опустошает крымские бюджеты. / Минсельхоз Крыма пообещал «рост во всех направлениях». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»