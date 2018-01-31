НАТО готовит масштабную провокацию в Черном море – эксперты

НАТО наращивает напряженность в Черноморском регионе, чтобы спровоцировать Россию. Об этом заявляют военные эксперты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в Черное море вошел ракетный эсминец ВМС Великобритании HMS Duncan. Его сопровождает турецкий фрегат Gaziantep. В начале января американский ракетный эсминец USS Carney проводил в черноморском бассейне совместные тренировки с морской авиацией ВМС Украины. В середине января этот корабль покинул акваторию, но неделю назад в Черное море вошел британский разведывательный корабль Enterprise – флагман 2-й постоянной морской противоминной группы НАТО. Его сопровождал турецкий минный тральщик.

Duncan появился в море 30 января. О задачах британцев пока не сообщается.

Российские эксперты пришли к выводу, что НАТО готовит крупномасштабную провокацию.

«Идет наращивание напряженности в этом регионе. Эта напряженность, я думаю, рассматривается англосаксами как фактор возможного давления на Россию, поэтому проводятся подобного рода провокационные действия, – цитирует РИА «Новости» руководителя Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковника в отставке Александра Жилина. – Мы понимаем, что заявления Киева в отношении Крыма, Донбасса, России – это подготовка к крупномасштабной провокации. Значит, можно сделать вывод, что Великобритания и США стоят за подготовкой этой крупномасштабной провокации и являются ее инициаторами. А Петр Порошенко – всего лишь исполнитель».

Пока британский эсминец, оснащенный крылатыми ракетами «Томагавк», движется вдоль западного побережья моря на север.

Напомним, накануне министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики заявило о подготовке Украиной диверсий в Донбассе и Крыму.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 31.01.18

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