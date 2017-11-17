В Крыму усиливают безопасность

вопросы безопасности республики обсуждались на заседании антитеррористической комиссии РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с умышленным повреждением газопроводов и опоры линии электропередачи, которые произошли 1 ноября на Южном берегу Крыма, необходимо выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, отметил глава РК Сергей Аксенов, поручив разработать систему дополнительных мер безопасности на объектах ТЭК.

Кроме того, премьер подчеркнул необходимость урегулировать миграционные потоки и организовать профилактическую работу в среде приезжих.

Еще один вопрос – безопасность объектов с массовым пребыванием людей. Глава республики поручил усилить защиту учреждений дошкольного образования и детские оздоровительных организаций, а также в кратчайшие сроки провести паспортизацию всех мест с массовым пребыванием – стадионов, ТРК, дворцов культуры и так далее.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 31 октября был поврежден газопровод среднего давления диаметром 219 миллиметров в районе села Виноградное. Кроме того, рухнула опора ЛЭП. Еще одно ЧП на газопроводе произошло рано утром 1 ноября в селе Запрудное (городской округ Алушта). Специалисты, проанализировав характер повреждений, пришли к выводу, что конструкции были взорваны: трубы пробиты насквозь осколочными элементами, края прорыва направлены внутрь (то есть взрыв произошел снаружи), труба сплющена давлением снаружи. К аналогичному выводу пришли и следователи: ФСБ возбудила уголовные дела по фактам диверсий.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 17.11.17

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