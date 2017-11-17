«Вас лечить надо или сажать…» Белоруссия объяснила Украине свою позицию по крымской резолюции

Политические маргиналы на Украине, пытаясь привлечь к себе внимание, подстрекают страну к терроризму. Об этом заявили в МИД Белоруссии.

Как уже сообщал «Новый День»,Третий комитет Генассамблеи ООН принял внесенную Украиной резолюцию о правах человека в Крыму. Проект обновленной резолюции поддержала 71 страна, против проголосовали 25 стран и еще 77 воздержались. Среди поддерживающих претензии Украины традиционно оказались страны ЕС и США, среди противников документа оказалась Белоруссия.

Официальный заявлений Киева по поводу позиции Белоруссии сделано пока не был, но комментарии посыпались от политиков и «общественных деятелей»: прозвучали заявления, что Украине вонзили нож в спину, и призывы организовать диверсии на подконтрольной Минску территории. В МИД Белоруссии назвали эти заявления «не совсем адекватными»:

«Хорошо, что их авторы, в основном, – политические маргиналы либо лица, не наделённые реальной властью. Их «обличительные» откровения и подсчёт «ножей в спину» адресованы украинской аудитории и являются очередной попыткой привлечь к себе внимание.

Но когда за этим следуют призывы создавать «серьезные диверсионно-разведывательные группы» и «проводить диверсии» на территории Беларуси, это уже за гранью политического пиара. Тут нужно внимание либо врачей, либо правоохранительных органов. А лучше – и тех, и других.

Исходим из того, что украинская сторона даст этому подстрекательству к терроризму как минимум политическую, а лучше – правовую оценку», – говорится в официальном заявлении ведомства.

Минск, Платон Ефимчук

Минск. Другие новости 17.11.17

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