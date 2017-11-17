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Пятница, 17 ноября 2017, 07:48 мск

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«Вас лечить надо или сажать…» Белоруссия объяснила Украине свою позицию по крымской резолюции

«Вас лечить надо или сажать…» Белоруссия объяснила Украине свою позицию по крымской резолюции

Политические маргиналы на Украине, пытаясь привлечь к себе внимание, подстрекают страну к терроризму. Об этом заявили в МИД Белоруссии.

Как уже сообщал «Новый День»,Третий комитет Генассамблеи ООН принял внесенную Украиной резолюцию о правах человека в Крыму. Проект обновленной резолюции поддержала 71 страна, против проголосовали 25 стран и еще 77 воздержались. Среди поддерживающих претензии Украины традиционно оказались страны ЕС и США, среди противников документа оказалась Белоруссия.

Официальный заявлений Киева по поводу позиции Белоруссии сделано пока не был, но комментарии посыпались от политиков и «общественных деятелей»: прозвучали заявления, что Украине вонзили нож в спину, и призывы организовать диверсии на подконтрольной Минску территории. В МИД Белоруссии назвали эти заявления «не совсем адекватными»:

«Хорошо, что их авторы, в основном, – политические маргиналы либо лица, не наделённые реальной властью. Их «обличительные» откровения и подсчёт «ножей в спину» адресованы украинской аудитории и являются очередной попыткой привлечь к себе внимание.

Но когда за этим следуют призывы создавать «серьезные диверсионно-разведывательные группы» и «проводить диверсии» на территории Беларуси, это уже за гранью политического пиара. Тут нужно внимание либо врачей, либо правоохранительных органов. А лучше – и тех, и других.

Исходим из того, что украинская сторона даст этому подстрекательству к терроризму как минимум политическую, а лучше – правовую оценку», – говорится в официальном заявлении ведомства.

Минск, Платон Ефимчук

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© 2017, РИА «Новый День»

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