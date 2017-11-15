В «страдания» крымчан не верят представители 100 стран, 70 – верят Украине

Третий комитет Генассамблеи ООН принял внесенную Украиной резолюцию о правах человека в Крыму. Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект обновленной резолюции поддержала 71 страна, против проголосовали 25 стран и еще 77 воздержались. Среди поддерживающих претензии Украины традиционно оказались страны ЕС и США, а вот противниками документа помимо России выступили Китай, Куба, Иран, Белоруссия и другие. Ожидается, что документ рассмотрят на пленарном заседании 72-й сессии Генассамблеи.

В данной резолюции России дано 12 рекомендаций, среди которых призыв немедленно положить конец всем «нарушениям и ущемлениям прав крымчан», в том числе «бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения».

В документе, в числе прочего, содержатся требования к России отменить запрет Меджлиса крымско-татарского народа (деятельность организации запрещена в России по решению Верховного Суда РФ в сентябре 2016 года), обеспечить обучение на украинском и крымско-татарском языках, а также допустить представителей международных организаций в Крым.

Как сообщал «Новый День», в 2013-2014 учебном году, согласно официальным данным, на крымско-татарском языке на полуострове обучались около 3% школьников. На сегодняшний день эта цифра осталась практически без изменения. А вот число обучающихся на украинском языке снизилось с 7% до 1%. В министерстве образования РК подчеркивают: язык обучения выбирают родители, а за последние 3 года спрос на украинский язык в Крыму резко упал, так как украинские военные покинули полуостров вместе с семьями, а у выпускников школ отпала необходимость учить этот язык для поступления в вузы.

Сейчас 15 общеобразовательных школ Крыма ведут обучение на крымско-татарском языке, 1 школа – на украинском.

Что же касается посещения Крыма международными организациями, то к этому никаких препятствий нет, заявляют в МИД России, – достаточно оформить документы на въезд в РФ.

В Крыму к принятию антироссийского документа отнеслись спокойно и посоветовали представителям стран, которые поддержали резолюцию, приехать на полуостров и лично убедиться в том, что права крымчан никто не нарушает.

«Украине пора прекратить заниматься ерундой, спекулируя крымским вопросом на международной арене. Но к этому нужно относиться спокойно, как говорят: «Собака лает, а караван идет». Причем идет уверенно, так как в российском Крыму создаются достойные условия жизни», – цитируют РИА «Новости» вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса.

Симферополь, Анастасия Зук

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