Крым полностью отгородится от Украины к лету 2018 года

Строительство заграждения на границе Крыма с Украиной завершат до июля 2018 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом проект на границе обойдется более чем в 200 млн рублей. Финансировать строительство планируется за счет денег федерального бюджета РФ. В настоящее время работы по инженерному оснащению российско-украинского участка границы, в том числе и по возведению 50-километрового заграждения на севере Крыма, ведутся в плановом порядке, пишут «Известия».

Как сообщал «Новый День», заграждение предназначено для охраны объектов различного назначения, «как в качестве физического препятствия, так и в качестве элемента конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия». Высота забора над уровнем грунта составит 2,1 метра.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 17.11.17

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