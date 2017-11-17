Крым может стать пилотным полигоном для развития рынка криптовалют

В Крыму необходимо создавать особые условия для развития рынка криптовалют. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета, в последнее время поступает большое количество предложений, связанных с различными аспектами развития рынка криптовалют. При комитете создан специальный экспертный совет по законодательному обеспечению развития финансовых технологий, в него вошли более ста специалистов. «Среди регионов, в которых, по мнению экспертов, необходимо создавать особые условия для развития рынка криптовалют лидирует Крым. Как ответ на санкции предлагается, например, разрешить бизнесу инвестировать в экономику Крыма через криптовалюты, иностранным туристам во время отдыха – оплачивать биткоинами свои расходы, и многое другое», – сообщил Аксаков.

Он напомнил, что в России вопрос регулирования использования цифровых денег обсуждается на самом высоком уровне. Президент России утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере, состоявшегося 10 октября 2017 года. Прежде всего, по словам Анатолия Аксакова, до 1 июля 2018 года предстоит внести в законодательство ряд изменений, касающихся определения статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий. Кроме того, предстоит установить требования к организации и осуществлению производства криптовалют, отрегулировать публичное привлечение денежных средств и криптовалют путем размещения токенов. По словам Аксакова, до конца текущего года Банк России совместно с Правительством РФ должен представить предложения по созданию специальной регулятивной площадки для апробации инновационных технологий. И, полагает Аксаков, Крым мог бы стать хорошим вариантом для проведения пилотного проекта в сфере криптовалют, если итоги эксперимента Банка России будут успешными.

При этом Аксаков назвал создание искусственного города майнеров утопией: «Бум майнинга напоминает золотую лихорадку, которая, как известно, приводит к появлению городов-призраков после истощения ресурса», – заявил депутат.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 17.11.17

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