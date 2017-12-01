В России появился первый законопроект о виртуальном имуществе и крипторубле

В Госдуму РФ внесен первый законопроект о регулировании децентрализованного виртуального имущества. Речь идет о существующих цифровых валютах и токенах. Авторы документа предлагают создать российскую криптовалютную биржу, ее основной валютой будет крипторубль. Эксперты считают законопроект «сырым», но согласны с тем, что рынок криптовалют нужно выводить из серой зоны, чтобы защитить инвесторов.

Документ, разработанный АНО «Право роботов», «Воронков Венчурс» и Heads Consulting, направлен главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову и председателю экспертного совета по законодательному обеспечению финансовых технологий Мартину Шаккуму, пишет «Коммерсант». Законопроект описывает главные принципы оборота криптовалют и токенов. Авторы инициативы предлагают создать государственную криптовалютную биржу, на которой будет торговаться национальная цифровая валюта – крипторубль. Планируется, что его можно будет обменять на обычные рубли. Все сделки с цифровыми деньгами предлагается обложить налогами.

По словам Аксакова, правительство и Центробанк также готовят законопроект о регулировании криптовалют, но депутаты хотят увидеть разные подходы к этому вопросу. Создание криптобиржи – тема для дискуссии, отметил глава комитета парламента по финрынку. Возможно, в окончательной версии будут определены требования к площадке, по которым смогут работать уже существующие биржи.

Мартин Шаккум скептически отнесся к созданию крипторубля, он предлагает обратить внимание на мировой опыт: «Еще ни одна страна не выпустила никакой национальной криптовалюты, вообще, эта затея более чем сомнительная».

Эксперты назвали законопроект «сырым и даже популистским». Они не видят причин для создания отдельной биржи для криптовалют. Если государство хочет ограничить риски простых граждан, чтобы они не накупили биткойнов и не разорились, то нужно просто ввести ограничение на торговлю криптовалютой, чтобы этим могли заниматься только профессиональные брокеры. Кроме того, заниматься регулированием этого рынка нужно крайне осторожно, говорят аналитики, чтобы не навредить развивающейся отрасли.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.11.17

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