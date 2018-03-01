Первый зампред ЦБ: криптовалюты подрывают экономику страны

Первый заместитель председателя Банка России Алексей Симановский считает криптовалюту суррогатом, который подрывает экономику страны. Об этом он заявил сегодня в ходе экономического семинара в Екатеринбурге.

По словам Симановского, криптовалюта – деньги суррогатные, а суррогаты запрещены не только в России, но и во всех странах вообще. «Денежный суррогат – это обман, под видом денег вручается то, что деньгами не является. И это разрушает экономическую систему. Есть фиатные («бумажные» привычные всем, – прим. ред.) деньги, деньги, выпускаемые центральными банками, они не имеют валютной стоимости. Но за фиатными деньгами стоит страна, государство, с их полномочиями и ответственностью. А за криптовалютой никто не стоит. У них очень условная потребительная стоимость. За ними нет ничьей ответственности – кому предъявить претензии и где их защищать, если даже предъявить получится?" – считает первый зампред ЦБ РФ.

Он отметил, что системное распространение криптовалюты ведет к системным рискам для всей экономики страны, в таком случае ограничивается возможность центральных банков регулировать инфляцию, обесцениваются деньги. «Криптовалюта позволяет уходить от контроля. Кому это нужно? Тому, кто занимается не очень легальными сделками, то есть криминалу», – заявил Симановский.

Напомним, ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе XV Международного банковского форума Ассоциации банков России заявила, что криптовалюты имеют признаки финансовой пирамиды: «Стоимость во многом растет из-за того, что вовлекаются в эти схемы все большее и большее количество участников. И, конечно, большой вопрос: нужно ли легализовывать? Мы пирамиды, вообще-то, с вами не легализовываем. Надо предупреждать инвесторов о высоких рисках». Глава Банка России пояснила, что цифровые валюты являются по сути высокорискованными, спекулятивными инвестициями. По этой причине регулятор выступает против использования криптовалют в качестве денежного средства при расчетах за товары и услуги. В конце августа замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев заявил, что необходимо запретить операции с криптовалютой частным лицам. Торговать биткоинами, по мнению министерства, должны только квалифицированные инвесторы на бирже.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.03.18

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