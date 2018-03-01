В России хотят создать биржу по обмену криптовалют и обложить майнеров налогами

Минкомсвязи предложило организовать в России специальную биржу, где майнеры смогут обменивать добытую криптовалюту на обычные деньги. По словам замглавы министерства Алексея Козырева, это позволит сделать рынок цифровых валют прозрачнее, а майнинг обложить налогами.

Идею по созданию криптовалютной обменной биржи Козырев озвучил в ходе организованной Внешэкономбанком конференции «Криптосреда», передает РБК. «Операции [будут проводиться] на бирже, поскольку они для государства будут прозрачными, будут облагаться налогами», – пояснил замминистра.

Кроме того, Козырев сообщил, что Минкомсвязи консультировалось с профессиональным сообществом, результатом этих переговоров стала концепция регулирования майнинга. Положения концепции оформили в законопроект «О цифровых финансовых активах». В частности, в документе предлагается разделить понятия промышленного и частного майнинга.

Напомним, ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе XV Международного банковского форума Ассоциации банков России заявила, что криптовалюты имеют признаки финансовой пирамиды. За запрет частных операций с цифровыми деньгами выступал и замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев. Торговать биткоинами, по мнению министерства, должны только квалифицированные инвесторы на бирже.

Москва, Службы информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.03.18

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