Билл Гейтс: Из-за криптовалюты гибнут люди

Миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что правительства должны иметь возможность раскрывать схемы по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и финансированию терроризма, а криптовалюты, благодаря предоставлению анонимности пользователя, используются для нелегальных транзакций, в частности для покупки наркотиков, что не является достоинством.

«Сейчас криптовалюты используют для того, чтобы покупать фентанил и другие наркотики, таким образом, эта технология прямо причастна к гибели людей», – заявил Гейтс, отвечая на вопросы пользователей на сайте Reddit. Он также отметил, что криптовалюты – очень рискованный вариант для долгосрочных инвестиций, передает РИА «Новости».

Как писал «Новый День», схожей позиции придерживаются многие российские эксперты, так, например, считает первый зампред Банка России Алексей Симановский. Он назвал криптовалюту суррогатом, который подрывает экономику страны. Такое заявление он сделал в ходе экономического семинара в Екатеринбурге.

«Денежный суррогат – это обман, под видом денег вручается то, что деньгами не является. И это разрушает экономическую систему. Есть фиатные («бумажные» привычные всем, – прим. ред.) деньги, деньги, выпускаемые центральными банками, они не имеют валютной стоимости. Но за фиатными деньгами стоит страна, государство, с их полномочиями и ответственностью. А за криптовалютой никто не стоит. У них очень условная потребительная стоимость. За ними нет ничьей ответственности – кому предъявить претензии и где их защищать, если даже предъявить получится?» – считает первый зампред ЦБ РФ.

Он отметил, что системное распространение криптовалюты ведет к системным рискам для всей экономики страны, в таком случае ограничивается возможность центральных банков регулировать инфляцию, обесцениваются деньги. «Криптовалюта позволяет уходить от контроля. Кому это нужно? Тому, кто занимается не очень легальными сделками, то есть криминалу», – заявил Симановский.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе XV Международного банковского форума Ассоциации банков России заявила, что криптовалюты имеют признаки финансовой пирамиды: «Стоимость во многом растет из-за того, что вовлекаются в эти схемы все большее и большее количество участников. И, конечно, большой вопрос: нужно ли легализовывать? Мы пирамиды, вообще-то, с вами не легализовываем. Надо предупреждать инвесторов о высоких рисках».

Глава Банка России пояснила, что цифровые валюты являются по сути высокорискованными, спекулятивными инвестициями. По этой причине регулятор выступает против использования криптовалют в качестве денежного средства при расчетах за товары и услуги. В конце августа замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев заявил, что необходимо запретить операции с криптовалютой частным лицам. Торговать биткоинами, по мнению министерства, должны только квалифицированные инвесторы на бирже.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 01.03.18

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