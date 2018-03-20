В России хотят запретить криптовалюты как законное средство платежа

В Госдуму РФ внесен законопроект о регулировании обращения цифровых денег. В частности, депутаты предлагают не признавать криптовалюты законным средством платежа, а обмен цифровых финансовых активов на рубли доверить специальным операторам. Порядок и условия обмена криптовалют определит Центробанк.

Законопроект «О цифровых финансовых активах» к рассмотрению предложили депутаты во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Геннадием Аксаковым, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Авторы инициативы отмечают, что цель законопроекта – закрепить законодательно определения «наиболее широко распространенных в настоящее время финансовых активов, создаваемых и/или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий».

В документе устанавливается, что криптовалюта и токен являются имуществом, определяются ключевые различия между ними, а также цели выпуска. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории России.

Предлагается передать деятельность по обмену криптовалют на рубли в руки специальных операторов, которыми могут быть только брокеры, дилеры, юрлица, осуществляющие деятельность по доверительному управлению, а также биржевые площадки. Список разрешенных операций с цифровыми активами, как и их порядок и условия определит Центробанк.

Напомним, ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе XV Международного банковского форума Ассоциации банков России заявила, что криптовалюты имеют признаки финансовой пирамиды. Первый заместитель председателя Банка России Алексей Симановский отметил, что считает криптовалюту суррогатом, который подрывает экономику страны.

За запрет частных операций с цифровыми деньгами выступал и замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев. Торговать биткоинами, по мнению министерства, должны только квалифицированные инвесторы на бирже.

В марте Минкомсвязи предложило организовать в России специальную биржу, где майнеры смогут обменивать добытую криптовалюту на обычные деньги. По словам замглавы министерства Алексея Козырева, это позволит сделать рынок цифровых валют прозрачнее, а майнинг обложить налогами.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.18

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