Торговать только через биржу. Минфин намерен регулировать рынок криптовалют

В Министерстве финансов РФ готовят проект федерального закона «О цифровых финансовых активах». В нем будет прописано определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их основных понятий, включая криптовалюты. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

В связи с тем, что сделки с криптовалютами уже получили широкое распространение, их запрет только создаст условия для использования криптовалют нелегальным бизнесом, в том числе для финансирования терроризма, отмечается в законопроекте. При этом использовать криптовалюты в качестве платёжного средства недопустимо – рубль по-прежнему является единственным законным платёжным средством в России.

«По законопроекту имеется разногласие с Банком России. Оно касается предусмотренной возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество. По мнению Банка России, данные сделки должны быть разрешены только в отношении токенов, выпускаемых с целью привлечения финансирования», – заявили в Минфине.

В сообщении также указано, что использование криптовалют в России в качестве средства платежа не предполагается. «На сегодняшний день в завершающей стадии разработки находится проект федерального закона, предусматривающий определение в законодательстве России понятия «денежные суррогаты», а также установление ответственности за их использование в качестве средства платежа», – заявили в ведомстве.

Из законопроекта следует, что майнинг – это предпринимательская деятельность, а криптовалюты – имущество в электронной форме. Как напоминает РБК, ранее специалисты отмечали, что организация контролируемой государством системы покупки-продажи криптовалют внутри страны может помочь решить вопрос, как выявлять наличие криптовалют при рассмотрении гражданских дел, а также для целей налогообложения.

Министерство финансов считает, что операции с криптовалютой могли бы совершаться через организации, которые имеют лицензию биржи. «Это могут быть любые товарные биржи или просто биржи, или центральные контрагенты, или кто угодно, кто имеет такого рода лицензию», – говорил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в конце декабря. Однако Банк России не поддерживает предложение легализовать торговлю криптовалютами, сообщал замминистра в январе 2018 года.

«Проблему учета криптовалют в имуществе можно решить, если будет разработан механизм, позволяющий контролировать сделки по приобретению и продаже криптовалюты с возможностью идентификации сторон», – отмечала юрист Heads Consulting Ксения Степанова. У государства есть интерес в сборе налогов с прибыли от операций, поэтому централизованная организация оборота криптовалют вполне логична, говорил основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук. В то же время проблему это полностью не решит, поскольку «никто не сумеет запретить перевод криптовалюты от одного человека другому в обход биржи», считает эксперт.

Согласно законопроекту, инвесторы, которые не являются квалифицированными, смогут приобрести в рамках одного выпуска токены на сумму не более 50 тыс. рублей. В законопроекте также подчеркивается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории России.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.01.18

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